Türkiye'de bayram turistsiz geçiyor

Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda yoğunluğun oluştuğu Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm kentlerindeki sahil ve plajlar, bu senenin aynı döneminde, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak için her yıl milyonlarca kişinin kullandığı plaj ve sahillerdeki, sakinlik ile "kontrollü normalleşme" süreci için alınan önlemler, Anadolu Ajansı ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulan Antalya ve Muğla'da, sahiller ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, daha önceki bayramlarda yüzlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları sessizliğe büründü. Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Işıklar, Güllük, Eski Lara gibi caddelerde sadece sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan görevlilerin olduğu gözlendi. Kentte, 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmaya başlamasıyla deniz manzaralı parklarda ve yürüyüş yollarında hareketlilik oluştu. Kentte, polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürdü.

Muğla’da sakin bayram

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da boş kaldı. Normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere önemli meydan ve alanların boş olduğu görüldü. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yoğunluğun yaşandığı ve özellikle resmi tatillerde vatandaşların akın ettiği önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Sakin Kent Akyaka gibi merkezlerde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Kentte, vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise maske takıp sosyal mesafe kurallarına uydu.

Bir ilk yaşandı

Batı Karadeniz'in en önemli turizm alanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor. Ramazan Bayramı'nın birinci gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nda ilk kez turist ağırlayamıyor.

Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle nüfusunun 10 katı misafir ağırlayan tarihi ve turistik ilçeye, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 21 Mart'ta aldığı kararla il dışından girişe de izin verilmiyor. Geçmiş yıllarda yoğun kalabalığın yaşandığı Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plaj, yerli ve yabancı turistin gelememesi nedeniyle boş kaldı.

Tarihi yerler ıssız kaldı

Türkiye'nin, doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle tanınan önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri de yeni tip Coronavirüs ile mücadele sürecinde en sakin turizm sezonunu yaşıyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 18 Mart'ta ziyarete kapatılan müze ve ören yerleri adeta sessizliğe gömüldü.



