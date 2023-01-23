Acil servisler yıkılıyor

Lefkoşa Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ‘kızgınım’ başlıklı sosyal medya paylaşımında ‘beta hemolitik streptokok ve influenza’ salgınına dikkat çekti.

“Çocuklar hasta, anneler babalar kadar doktorlar da perişan” diyen Dizdarlı, sağlık örgütlerine de mesajlar gönderdi.

Dizdarlı şunları kaydetti:

“Ülke, beta hemolitik streptokok ve influenza salgınının sarmalında esir oldu.

Devletin acil servisleri yıkılıyor. Özel hastanelerin de onlardan kalır yeri yok.

Bu ilk kez olmuyor. Olmuyor ama büyük bir farkla olmuyor.

Fark ilk kez ilaca olan erişimin olmamasıdır. Parayla bile istenilen uygun ilaç bulunmuyor.

Çocuklar hasta. Anneler babalar kadar doktorlar da perişan.

Üstelik sağlık alanında ciddi bir başarı öyküsü çıkaran, çocukların özel hekimlerce de aşılanması uygulamasından vaz geçiliyormuş. Sağlam çocukların da hastanelere taşınması uygulamasına geçiliyormuş.

Ülkede bir endemi varken hâlâ tedbir almakta oyalanan, bunun üstüne aşı politikasını değiştiren Sağlık Bakanlığını bir kenara koyuyorum.

Ama bizim o dağı taşı inleten Sağlık Platformumuz nerede merak ediyorum.

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