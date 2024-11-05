Yargısı ileride

Lefkoşa’da yaşanan olayda kız arkadaşına laf atmaması için kendilerini uyaran 21 yaşındaki üniversite öğrencisini darp eden 3 zanlıdan İlyas Elhouzoumi ve Saeed Saeed yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ahmed Abdulaal’ın üzerinde uyuşturucu bulunduğu, ayrı bir soruşturma başlatıldığı, 2 gün sonra mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Duruşmada olgular aktarılarak, İlyas Elhouzoumi ve Saeed Saeed hakkında teminat talep edildi.

Polis memuru, olayın 2 Kasım 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlıların kendilerini kız arkadaşlarına laf atmamaları yönünde ikaz ettiği gerekçesi ile U.E.T.’nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, darp edilen şahsın Lefkoşa Devlet Hastanesinde bir gün süreyle tedavi olduktan sonra taburcu edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili olarak yapmış oldukları beyanlar olduğunu belirtti.

Polis, zanlılardan Ahmed Abdulaal’ın üzerinde uyuşturucu bulunduğunu ve ayrı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, 2 zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede öğrenci statüsüyle bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Polis, Ahmed Abdulaal’ın ise 2 gün sonra hem darp hem de uyuşturucu suçundan mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

Mahkeme, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları, 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

