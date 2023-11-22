46 Polis memuruna göz altı kararı...

İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 46 polis gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada rüşvet almak ve vermek suçlarıyla ilgili teknik takip başlatıldı.

Bu kapsamda 2022 ve 2023'teki 67 farklı olayda, 62 kişinin rüşvet verdiği, 46 polis memurunun ise rüşvet aldığı tespit edildi.

Ardından emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlendi.

Operasyonlarda rüşvet verme suçundan 59 kişi, rüşvet alma suçundan ise 46 polis memuru yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 14:04