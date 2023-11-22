Eşini dövdü 1 yıl hapislik aldı

Lefke’de meydana gelen kadına şiddet olayında, kendisiyle Türkiye’ye dönmek istemediği için eşini darp eden Hüseyin Aksoy hakkındaki dava karara bağlandı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkûm edildi.Kararı okuyan yargıç, son zamanlarda kadına karşı şiddet vakalarının arttığını, mahkemelerin bu tür suçları işleyenlere hoşgörü ile yaklaşamayacağını kaydetti.268 promil alkolün etkisi altında eşini darp etmiştiFüsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu. Yargıç, sanığın 26 Eylül 2023 tarihinde Lefke’de bulunan ikametgâhları içerisinde kendisi ile Türkiye’ye dönmek istemediği gerekçesiyle, 268 promil alkolün etkisi altında eşinin yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, daha sonra ikametgâhlarının dışına çıkıp makul mazereti olmazken, bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiğini söyledi. Yargıç: Mahkemeler kadına şiddet olaylarına hoşgörü ile yaklaşmayacak Yargıç, sanığın aynı gün tutuklandığını, soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kaldığını akabinde 29 Eylül 2023 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. Yargıç, dava sürecinde sanık hakkındaki şikâyetin geri çekildiğini belirtirken, son zamanlarda kadına karşı şiddet vakalarının arttığını, mahkemelerin bu tür suçları işleyenlere hoşgörü ile yaklaşamayacağını söyledi. Yargıç, sanığın suçu işlerken alkol etkisi altında olmasını da aleyhinde değerlendirdiklerini belirterek, mahkemelerin yaygın ve yaygınlaşma eğilimi olan suçlara karşı önlem alması ve caydırıcı cezalar vermesi gerektiğini ifade etti. Yargıç, sanık hakkındaki hafifletici etkenleri de göz önünde bulundurarak, bir yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.