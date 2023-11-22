Miroğlu Kabri başında anıldı

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakan Salih Miroğlu 18’inci ölüm yıl dönümünde, Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri, belediye başkanları, sendika başkanları, Salih Miroğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Dua okunmasıyla başlayan törende daha sonra konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından Miroğlu’nun kabrine karanfiller bırakıldı.

Başbakan Ünal Üstel de, toplumun yetiştirdiği, iki değerli insanın aynı gün vefat ettiğini belirterek, Özker Özgür ve Salih Miroğlu’nu 18’inci ölüm yıl dönümlerinde kabirleri başında andıklarını ifade etti.

Salih Miroğlu ile İstanbul’da tıp fakültesinde tanıştıklarını dile getiren Üstel, “Onunla birlikte çok iyi günlerimiz oldu” dedi. Başbakan Üstel, Miroğlu’nun, çok çalışkan ve atılgan olduğunu, her zaman iyilik yapmayı sevdiğini, kavga eden birilerini görse hemen araya girip, birleştirici bir insan olarak çaba sarf ettiğini anlattı.

Miroğlu’nun mezun olduktan sonra ülkesine gelip, hekim olarak halkına hizmet ettiğini, başarıdan başarıya koştuğunu vurgulayan Başbakan Üstel, Miroğlu’nun daha sonra UBP’den politikaya atılıp, vekil, bakan olarak halka hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

Miroğlu’nun gecesini, gündüze kattığını, çalışkanlığıyla bilindiğini ifade eden Üstel, Miroğlu’nu, UBP’de genel başkanlığa vekalet ederken kaybettiklerini belirtti.

“Ne acıdır iki tane değerli insanımızı aynı günde yitirdik” diye konuşan Üstel, Miroğlu’nu, rahmet ve minnetle anarak, “Mekânı cennet olsun, ruhu şad olsun” dedi.

-Erhürman

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Miroğlu’nun efsanevi bir hatip olduğunu belirterek, “Onun konuşmaları, yaptığı hitaplar bugün siyaset dünyasında anılmaya devam ediyor” dedi.

Yeğeni Duriye Deren Oygar’ın konuşmasında, Miroğlu’nun sabahlara kadar kitap okuduğunu vurguladığına işaret eden Erhürman, “Bu vurgu beni son zamanlarda en çok etkileyen şeylerden biri…” diyerek, siyasette bugün kaç kişinin kitap okuduğunu sorguladı.

Erhürman, Özker Özgür, Zehra Özgür ve Salih Miroğlu’nu birlikte andıklarına işaret ederek, “Bu, kederde, tasada, kıvançta ortaklaşabileceğimizi, siyasette hoşgörünün, karşı taraftakini dinlemenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor” dedi.

Siyasette kalitenin çok önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, “Biz bu kayıplarımızla aslında kaliteden de kaybediyoruz her defasında...” diyerek, onların anılarını yaşatmanın aslında bunun farkına varmaktan geçtiğini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, Miroğlu’nun anısı önünde saygı ve özlemle eğildiğini belirterek, “Ruhu şad olsun” dedi.

-Özersay

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Miroğlu ve Özgür’ün, 18 yıl sonra samimiyetle anılıyor olmasının bu topluma ne kadar çok şey verdiklerinin, sevildiklerinin, sevilmeyi ve saygı duyulmayı hak ettiklerinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Özersay, sadece siyasetçi olarak değil, hitap yeteneğiyle de görüşleriyle toplumda kanaat önderi konumunda olan böyle değerlerin ülke açısından önemini hatırlamak açısından da bugün bir araya gelmenin önemli olduğunu dile getirerek, Miroğlu’nu, saygı, özlem ve rahmetle andı.