banner564
banner556

ERDOĞAN: YAŞANAN TRAJEDİLERE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı.

banner611
ERDOĞAN: YAŞANAN TRAJEDİLERE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI
banner598
banner616

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin topraklarında yaşanan trajedi insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır" dedi.

Erdoğan yaptığı konuşmada "Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır. Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz. Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız. Yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz. Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. (G20 liderlerine) Sizleri iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 15:35
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tatar Türkiye'nin Bilecik ilinde..
Tatar Türkiye'nin Bilecik ilinde..
  1. KIBRIS

banner582

banner608

banner581

banner473