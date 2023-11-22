Yağ aldırdı, Ameliyat sonrası nabzı durdu

İstanbul'da bir kadın hastanın, yağ aldırma ameliyatı sonrası öldüğü öne sürüldü.

Olay, Beylikdüzü ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi.

Özkul ailesinin iddialarına göre, 49 yaşındaki Gönül Özkul yanında kızı Dilan Özkul ile birlikte 20 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde Beylikdüzü'ndeki özel hastaneye gitti.

AMELİYAT SONRASI NABZI DURDU

Eşine ''Varis ameliyatına gireceğim.'' diyerek gittiği hastanede karından yağ aldırma ameliyatı geçiren Gönül Özkul'un ameliyattan çıktıktan sonra nabzı durdu.

Yoğun bakım servisine alınan Özkul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLEDEN İHMAL İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU

Özkul ailesi, doktorların ve hastanenin ihmali olduğunu iddia ederken, hastane tarafından aileye verilen ölüm raporunda ise ''doğal ölüm'' yazdığı görüldü.



Aile ihmal iddiaları üzerine savcılığa şikayette bulundu. Özkul'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesinin tamamlanmasının ardından Gönül Özkul dün Zeytinburnu Erikli Baba Cem Evi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Erzincan'a götürüldü.

“EĞER ORTADA BİR HATA VE İHMAL VARSA HATAYI YAPAN CEZASINI ÇEKSİN"

Eşinin ölümünde ihmali olanların cezasını çekmesini istediğini kaydeden Haydar Özkul şöyle konuştu:

“Eşimin ölümünde ihmal olduğunu düşünüyorum. Bir hata varsa, hata yapan cezasını çeksin istiyorum. Ben varis ameliyatı olarak bildiğim için bu kadar basit bir ameliyattan risk olduğuna ihtimal vermiyorum. İşin içinde çok büyük ihmal olduğunu düşünüyorum.