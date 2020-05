81 ilde OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün videokonferansla düzenlenen kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıkladı.

Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacak. Camiler 29 Mayıs'tan itibaren kısmen açılıyor. 15 ildeki seyahat sınırlaması da 15 günlüğüne uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakla kalmayacağını ifade ederek, aynı zamanda bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar başta olmak üzere, millete hizmet etmek için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu mensuplarına teşekkür etti.

Maske, mesafe ve temizlik

Bu yeni dönemi, kontrollü sosyal hayat olarak tanımladıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evimizden dışarı adım attığımız andan yeniden evimize girene kadar, diğer insanlarla temasımızın olduğu her yerde maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Aynı şekilde sokakta, iş yerinde, toplu taşıma aracında, sosyal hayatın her alanında diğer insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Ellerimizi her fırsatta yıkayacak, kolonya ve dezenfektan gibi temizlik ürünlerini sıkça kullanacağız. Salgınla mücadelenin en etkili yöntemi olarak ifade ettiğimiz maske, mesafe ve temizlik üçlüsü, artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelecektir. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp, kalabalığa karışmamak da çok önemlidir."

Yeşilköy ve Sancaktepe'de 45 günde inşa ettikleri biner yataklı hastanelerin de tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Erdoğan, "Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi 29 Mayıs'ta, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanemiz ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemizi 31 Mayıs'ta hizmete açıyoruz." diye konuştu.

Yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 2 ayda elde ettikleri tecrübeler sayesinde salgına karşı hem tedbir hem teşhis hem de tedavi konusunda ciddi bir birikime sahip olduklarını söyledi.

Gerek hasta ölüm oranının düşüklüğü gerek vakaların temaslarını takiple, hastalığın yayılma hızını kontrol altına alma sistemi gerekse yenilikçi tedavi yöntemlerinin takdirle takip edildiğini belirten Erdoğan, "Ülkemizin bu konudaki başarılı çalışmaları, dünya çapında bir model olarak kabul edilir hale gelmiştir. Artık Coronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız. Her gün şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılan veriler, yeni hasta ve ölüm oranının belirli bir düzeyde yatay çizgiye geçtiğini gösteriyor. Halbuki bizim bu çizgiyi aşağı yönlü olarak sürdürmemiz, yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor. Bunu başarmak 83 milyon olarak bizim elimizdedir" diye konuştu.

Yeni kararlar alındı

Erdoğan, yeni normalleşme adımlarının neler olduğunu açıkladı:

“Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir.

Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.

15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.

Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.

Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.”



Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 11:36