Corona kabusu sürüyor

Coronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 841 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 317 bini aştı. Öte yandan; İspanya'da ölü sayısı son 24 saatte 59 artarak, 27 bin 709'a yükseldi. Açıklanan rakam, ülkede son iki aydaki en düşük ölü sayısı olarak kaydedildi. İtalya'da ise 9 Mart'tan bu yana ilk kez 100'ün altında günlük ölüm gerçekleşti. Bununla birlikte, İngiltere'de ölü sayısı 34 bin 796'ya çıktı. ''Worldometer'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, küresel salgında vaka sayısı 4 milyon 841 bin 065, hayatını kaybedenlerin sayısı da 317 bin 362 olarak belirtiliyor.

Coronavirüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 875 bin 337 olarak açıklandı.

Fransa

Fransa'da, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 239'a çıktı. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 496 artışla 216 bin 526'ya ulaştı.

İspanya

İspanya'da son 24 saatte Covid-19'dan can kaybı 59 artarak 27 bin 709'a çıktı. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 277 bin 719 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilerde Covid-19 salgınında ölü ve vaka sayılarında düşüşün devam ettiği görüldü.

Ülkede, önceki gün 87 olarak açıklanan Covid-19'dan günlük ölüm sayısı dün 59'a indi. Ülkede uzun bir aradan sonra Covid-19'dan ölüm sayıları son iki gündür 100'üm altında kaldı. Son 24 saatte yeni vaka sayısının da 285'e gerilediği ve toplam vaka sayısının 231 bin 606 olduğu bildirildi.

İtalya

Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 99 artarak 32 bin 7'ye yükseldi. Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Coronavirüs vaka sayısı 1798 düşüşle 66 bin 553’e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 225 bin 886 oldu. İyileşenlerin sayısı dün 2 bin 150’lik artışla 127 bin 326'ya çıktı.

Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 99 daha artarak 32 bin 7'ye ulaştı. Böylece günlük ölü sayısı 9 Mart’tan bu yana ilk kez 100'ün altına düştü. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş dün de sürdü. Önceki gün 762 olan sayı, dün 749'a geriledi.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 160 artarak 34 bin 796'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 160 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 34 bin 796'ya ulaştı. Vaka sayısı ise 2 bin 684 artarak 246 bin 406 oldu.

Son bir günde 100 bin 678 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 2 milyon 682 bin 716'ya yükseldi.

Brezilya

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı ise 241 bin 80'e yükseldi.

Rusya

Rusya’da son 24 saatte 8 bin 926 kişide daha Coronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 290 bin 678’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 91 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 2 bin 722’ye yükseldiğini duyurdu.

ABD

ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.