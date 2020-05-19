Güneyde sadece bir vaka çıktı

Güney Kıbrıs’ta dün Bin 287 kişiye Coronavirüs testi yapıldı, sadece bir pozitif vaka çıktı. Böylece vaka sayısı 917’ye çıktı.

Bu arada referans hastanesi olarak da bilinen “Mağusa” bölgesindeki hastanede 4 kişinin Covid-19 tedavisi görmekte olduğu, bunlardan birinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtildi.

Lefkoşa Rum Genel Hastanesinde 3 kişinin tedavisinin ise solunum cihazına bağlı sürdüğünü kaydeden Rum basını, yoğun bakımdaki hastaların durumunun kritik fakat stabil olduğunu ifade etti.

Bir hastanın tedavisine ise normal serviste devam edildiği belirtildi.

Öte yandan Rum tarafındaki kuaför, berber, güzellik salonları, dövme merkezleri ve yiyecek sektöründe çalışanlara test yapılmasına başlandığı yazan Rum basını, bu kişilere toplamda 10 bin test yapılacağını ve testlerin 5 Haziran’a kadar süreceğini belirtti.

Çalışanların geri dönüşü

Bu arada Fileleftheros gazetesi de “32 Bin Çalışanın Geri Dönüşü” başlıklı manşet haberinde, ekonominin, normal hayata aşamalı bir şekilde geri dönülmesi çerçevesinde, tüm hızıyla, kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasının ikinci aşamasında bulunduğunu yazdı.

21 Mayıs’tan itibaren sokağa çıkmak için kısa mesaj atılması uygulamasının sona ereceğini ve vatandaşların sokağa çıkmasının serbest olacağını yazan gazete, bugüne kadarki olgular temelinde, bakanların ve uzmanların önerilerinin geri alınmasının öngörülmediğini, bunun ise pratikte 32 bin çalışanın işlerine geri döneceği anlamına geldiğini ifade etti.

Başlangıcın önümüzdeki Perşembe günü kuaförler ve güzellik salonlarının açılmasıyla yapılacağını kaydeden gazete, bu sektörde yer alan 4 bin 127 işletmede 5 bin 484 kişinin çalışmakta olduğunu yazdı.

Diğer önemli bir konunun ise yiyecek sektörümdeki işletmeler olduğunu yazan gazete, restoranlar ve barlar dahil bu alanda ise 25 bin 475 kişinin çalıştığını vurguladı.

Perşembe gününden itibaren 10 kişiyi geçmeyecek şekilde, parklar, açık alanlardaki oyun alanları, meydanlar ve marinalara gitmenin de serbest olacağını kaydeden gazete, 21 Mayıs’ta ilkokullar ve ortaokulların açılmasının beklendiğini anımsattı.