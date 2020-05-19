Analiz sonucu bekleniyor

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karşıyaka bölgesinde kiraladıkları villayı uyuşturucu yetiştirme tesisine dönüştüren ve geçtiğimiz Cuma gecesi gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Mahmut Mustafa ile Salih Aygın hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Operasyonda ele geçirilen 169 kök hintkeneviri bitkisi, yarım kilo biçilmiş kenevir yaprağı, 3 gram kokain ile ne olduğu henüz belli olmayan toz maddenin analize gönderildiği belirtildi.

Polis, uyuşturucuların ve toz maddenin analiz sonuçlarını beklerken, iki zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, operasyonun 15 Mayıs 2020 tarihinde gece saat 22.00’de gerçekleştirildiğini anımsattı. Operasyonda ilk etapta Mahmut Mustafa’nın üzerinde 2 gram kokain bulunduğunu belirten polis, zanlının Karşıyaka’da kaldığı evde arama yapıldığını ifade etti. Polis, evin üç odasında saksılara ekili toplam 169 kök hintkeneviri ile biçilmiş yarım kilo keneviri yaprağı bulunduğunu kaydetti.

Polis, evin üç odasında da bitkilerin ziraatında kullanılan ışık, havalandırma sistemleri, gübre, çeşitli tarım aletleri, plastik saksılar ile uyuşturucu tartımında kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, zanlı Mustafa’ya ait yatak odasında bulunan dolap çekmecesi içerisinde de şeffaf naylona sarılı bir gram kokain bulunarak emare yapıldığını ifade etti.

Polis memuru, gözaltına alınan zanlının sorgulandığını, suçla bağlantısı olan Salih Aygın’ın da yakalandığını kaydetti.

Hassas terazi bulundu

Polis, Aygın’ın evinde yapılan aramada ise henüz ne olduğu belli olmayan beyaz toz madde ile hassas terazi bulunduğunu ifade etti.

Polis, ele geçirilen tüm uyuşturucuların analize gönderildiğini, kokain olduğu düşünülen toz madde ile ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini ve zanlıların bağlantılarının araştırılacağını kaydeden polis, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.