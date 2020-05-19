Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, bu kez tehdit suçlamasıyla tutuklandı. Sennaroğlu’nun kendisini eleştirdiği gerekçesi ile H.İ. isimli şahsa hesap sorduğu, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

H.İ. ile Sennaroğlu arasında çıkan tartışmaya şoförünün de dahil olduğu ileri sürüldü.

Sennaroğlu’nun tartışma esnasında H.İ’yi "Kafanıza kurşun sıkacağım" demek sureti ile tehdit ettiği öne sürüldü. Sennaroğlu’nun şoförünün ise H.İ’yi darp ettiği iddia edildi.

Olayın ardından Sennaroğlu ile şoförü tutuklanırken, bugün mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Sennaroğlu geçtiğimiz hafta 215 bin TL’lik kredi kartı sahtekarlığı suçlamasıyla tutuklanıp, soruşturmanın ardından teminat ile serbest bırakılmıştı.