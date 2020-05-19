Balkonlarda İstiklal Marşı söylenecek

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 101’inci yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de de kutlanacak.

Covit 19 pandemisi nedeniyle bu yıl törenlerin yapılmayacağı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bugün saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin yapacağı konuşma ile başlayacak.

Etkinlikler çerçevesinde, saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Atatürk Büstüne çelenk konulacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, saat 11.00’de Gündem + Özel Programı’da öğrencilerle online bağlantı ile görüşecek.

Öte yandan bu akşam saat 20.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, personel ve gönüllü öğretmenlerin katılacağı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Fener Alayı Citroen Işıkları-Meclis güzergahında gerçekleştirilecek.

Günün son etkinliğinde ise, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu paylaşalım” sloganıyla balkonlardan İstiklal Marşı söylenecek. Balkonların süslenerek İstiklal Marşı söylenmesi saat 21.00’de yapılacak.



İskele’de 19 Mayıs coşkusu 19.19’da yaşanacak

Öte yandan İskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, belediyeye bağlı 17 köyde anons sistemiyle kutluyor.

Yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.19’da başlayacak ve İskele’ye bağlı 17 köyde yaşayan gençlere, anons sistemi ile 19 Mayıs ruhunu yaşatacak İskele Belediyesi, Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Büstü önüne kuracağı ses sistemiyle de İskele’deki gençliğe ulaşacak.

Kimler mesaj yayınladı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er,:Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Genel Başkanı Metin Atan, Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek birer mesaj yayınladı.