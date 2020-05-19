Ülkenin 4 bir yanında yangın... Neler oluyor?

Ömer KADİROĞLU

Artan hava sıcaklığıyla birlikte son günlerde ard arda meydana gelen yangınlara dün yenileri eklendi.

Dikmen, Ulukışla, Alayköy ve İskele’de çıkan yangınlara itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da iş makineleri ve su tankerleriyle müdahale etti. Sivil Savunma ekipleri de söndürme çalışmalarına katılırken, dört bölgede çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü.

Yangınlar sonucu ekili alanlar, makilik bitki örtüsü ve kuru otlar yandı.

Dikmen’de mandıra yandı

Dikmen bölgesindeki yangın dün saat 14.00 sıralarında Avcılık Atıcılık Birliğinin Keklik üretim tesisleri yakınlarında evlerin ve mandıraların da bulunduğu bir alanda çıktı.

Yangın Dikmen Belediyesi, askeri birlik ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında kuru otlar, makilik bitki örtüsü yanarak zarar görürken, bölgedeki bir mandıra da kısmen yandı.

Uluşkışla’da başladı, Aslanköy’e ulaştı

Ulukışla köyünün güneyinde ise dün saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Yol kenarında çıkan yangın kısa sürede yaklaşık 100 dönümlük bir araziye yayıldı. Lefkoşa-Gazimağusa anayoluna kadar gelen yangın rüzgârın da etkisi ile Aslanköy’ün doğu kısmına kadar ulaştı. Vatandaşlar, traktör, iş makinası ve tankerlerle yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek verdi. Yoğun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 100 dönümden fazla ekili arazi kül oldu.

Yangın kazaya neden oldu

Yangın nedeniyle görüş mesafesi düşen Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda bir araç yangına müdahale eden traktörle çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Seher Kahraman kaldırıldığı hastanede yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

İskele’de çöplükte yangın çıktı

İskele’de ise Topçuköy - Ardahan yolu üzerinde bulunan çöplükte henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İskele çöplüğünde çıkan yangına müdahale için bölgedeki vatandaşlardan iş makinesi ve traktörleri ile yardım talebinde bulunuldu.

Rüzgârın da şiddetiyle giderek yayılan ve ekili alanları tehdit etmeye başlayan yangına İskele itfaiyesi ve İskele Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş makineleri ile müdahale edildi.

Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, İskele Belediyesi, yardım çağrısına kulak verip, vakit kaybetmeden yangın bölgesine gelen herkese teşekkür etti.

Alayköy’de 400 dönüm yandı

Alayköy Belediyesi’ne ait şantiyenin güneyinde ise saat 14.30’da çıkan yangında da yaklaşık 400 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile 5 çam ağacı yandı.

Yangına polis itfaiye, askeri personel, çevre halkı ve traktörlerle müdahale edildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 11:21