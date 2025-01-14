Hükümet savunma yapacak

Makine Mühendisleri Odası’nın, son günlerin tartışmalı konusu olan; hükümetin Ocak ayı sonuna kadar "sol direksiyonlu araçların" ithal ve kaydına izin verdiği Yasa Gücünde Kararname ile aldığı kararı, yargıya taşımasının ardından dava görüldü.

Davada, Mahkeme ara emrini verdi ve ilgili kararnamenin yürütmesi durduruldu.

Diyalog’un Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner’den aldığı bilgiye göre dava 15 Ocak’a karşı tarafın savunma yapması için ertelendi.

Yarkıner, “Biz bu yanlış karar için Bakanlar Kurulu’nu dava ettik. Tek sorumlu Ulaştırma Bakanlığı değildir. Mahkeme ara emrini verdi. 15 Ocak’ta da Bakanlar Kuruluna savunma için gün verildi” dedi.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yarkıner, yasa gücünde kararnamenin 7 Ocak’ta yürürlüğe girdiğine de dikkat çekerek, “15 Ocak’taki duruşmada; 7 Ocak’tan bugüne kadar verilen izinlerin de iptalini isteyeceğiz” açıklamasında bulundu. Yarkıner, “Bu sol direksiyon izni ülke trafiği için bir cinayettir” dedi.

HP Başkanı Özersay, Yüksek Mahkeme'ye başvurduklarını açıkladı

Bu arada Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, seyrüsefer zammına karşı dün Yüksek Mahkeme’de dava açtıklarını açıkladı.

Özersay, idarenin tüm işlemlerinin Anayasa ve yasalara uygun olması gerektiğini, hukuksuzluklara karşı sadece açıklama yapmanın yeterli olmadığını, somut adımlar atmanın önemli olduğunu söyledi.

HP Genel Başkanı Özersay, “Burası bir hukuk devletiyse, idarenin her işlemi Anayasa ve yasalara uygun şekilde yapılmak zorundadır. Halkın haklarını savunmak için hukuksuzluklara geçit vermeyeceğiz. Bu doğrultuda, Yüksek Mahkeme'de seyrüsefer zammıyla ilgili bir dava dosyaladık. Detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025, 10:10