‘Maskeye dönüş’

Kıbrıs’ın güneyinde olduğu gibi, kuzeyinde de grip ve solunum enfeksiyonlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Tıp-İş Başkanı Gürkut, gerek devlet, gerekse özel hastanelerde yoğun bakım servislerinde yüzde 100 doluluk yaşandığını ve yatak sıkıntısı çekildiğini belirtti. Eczacı Dicle Tekiner de; grip vakalarındaki artışın ilaç tedariki açısından da sorun yarattığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ise üst solunum şikayeti bulunan kişilerin kalabalık ortamlarda maske takmasının zorunlu hale getirdi. Yapılan açıklamada; risk grubunda olan kişilerin üst solunum yolu enfeksiyonu bulunması halinde test yapmaları ve en kısa sürede tedavilerini alabilmeleri amacı ile doktorlarına başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Önleyici ve koruyucu tedbirler alınmalı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artışa işaret ederek, yetkilileri önleyici ve koruyucu tedbirler alınması için bir an önce adım atmaya çağırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut, yoğun bakımlardaki doluluğa işaret ederek, son dönemde dünyada ve Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını belirtti.

Hastalık görülme oranları açıklanmıyor

Gürkut açıklamada, “Her ne kadar ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından hastalık görülme oranları, hastane ve yoğun bakım yatış ve doluluk oranları açıklanmıyor, hatta bilinmiyor olsa da ülkedeki kamu ve özel hastanelerin yoğun bakım yataklarının yüzde 100 doluluğa yakın çalıştığı, bazı günlerde yoğun bakımlarda boş yatak sorunu yaşandığı ortadadır.” ifadelerini kullandı.

Gürkut, yoğun bakım kapasitesinde iyileştirme ve planlama yapılması gerektiğini kaydetti.

Enfeksiyon poliklinikleri oluşturulmalı

Acil servislere yüksek ateş ve solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla başvuran hasta sayısındaki artışa dikkat çeken Gürkut, başka sebeplerle gelen hastalara enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak ve acil servislerin işleyişini aksatmamak için ayrı enfeksiyon poliklinikleri oluşturulması ihtiyacının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gürkut, özellikle 2 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstündeki bireyler, gebeler, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış kişiler, yaşlı bakım evleri gibi toplu yaşam alanlarında yaşayanlar ve sağlık çalışanları gibi daha yüksek risk altındaki bireylerin kişisel korunma tedbirlerini artırmalarının önemine vurgu yaptı.

Özlem Gürkut, Sağlık Bakanlığı’nın hastalık yaygınlığına ve hastane başvuru ve yatışlarına dair istatistiki veri tutulması ve paylaşılması konusunda yetkili ve sorumlu olduğunu belirterek, toplumun ihtiyacına uygun sağlık hizmeti ve önleyici/koruyucu tedbirler alınması için bir an önce adım atılmasını istedi.

Dicle Tekiner: İlaç tedarikinde ciddi sorun yaşanıyor

Eczacı Dicle Tekiner ise, "Grip vakalarındaki ciddi artış nedeniyle ilaç tedarikinde de ciddi sorun yaşanıyor" dedi.

Eczacı Dicle Tekiner, grip vakalarındaki artış ve ilaç tedariki sorunlarına dikkat çekerek, ülkemizdeki sağlık sisteminin eksikliklerine vurgu yaptı.

Tekiner, son yıllarda özellikle kış dönemlerinde görülen grip salgınlarının ve buna bağlı ilaç sıkıntılarının, hasta ve ilaç takip sisteminin olmamasından kaynaklandığını belirtti. Tekiner, grip aşılarının özellikle çocuklar, kronik hastalar ve 65 yaş üstü kişiler için hayatı önem taşıdığını, bu aşıların Eylül ve Ekim aylarında devletin desteğiyle yapılması gerektiğini belirterek, "Önlemek tedavi etmekten daha kolaydır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı alınan kararları açıkladı

Sağlık Bakanlığı da, üst solunum şikayeti bulunan kişilerin kalabalık ortamlarda maske takmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Bakanlık, risk grubunda olan kişilerin üst solunum yolu enfeksiyonu bulunması halinde test yapmaları ve en kısa sürede tedavilerini alabilmeleri amacı ile doktorlarına başvurmaları gerektiğini de vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında 10 Ocak’ta toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Kararlar şöyle:

“Üst solunum yolu şikayeti bulunan kişiler, yaşlı bakım evlerini, hastaneleri ve cezaevlerini ziyarete giden kişiler ile bakım evi çalışanları ve 65 yaş üstü hasta bakımıyla görevli olan kişilerin maske takmaları zorunludur.

Risk grubunda olan kişilerin (65 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları, 5 yaş altı çocuklar) üst solunum yolu enfeksiyonu bulunması halinde test yapmaları ve en kısa sürede tedavilerini alabilmeleri amacı ile doktorlarına başvurmaları gerekmektedir.

Laboratuvar Komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan laboratuvar tanı testlerinin (Covid-19, diğer viral testlerin vb.) CE-IVD sertifikası olması zorunludur.”