‘Alex, Pablo ve Şef’

Usulsüz diploma çetesi soruşturmasında çete lideri Ziya Kadiroğlu, telefonunda tespit edilen bu kişileri tanımadığını söyledi.

Ancak "Alex" kod adlı kişinin çetenin yazılımcısı olduğu, Kadiroğlu'nun da bu kişinin ofisinde kaldığı belirlendi.

Savcılık şimdi ismi bilinmeyen diğer kod adlı şüphelilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışıyor. Sahte kimlikle aldıkları e-imzalarla usulsüz diploma dağıtan çetenin üyelerinden kod isim kullananlar araştırı-lıyor.

İddianameye göre, çete lideri Ziya Kadiroğlu'na "Alex ve Pablo" kod isimli kişilerle yaptığı görüşmeler sorulunca, bu kişilerin gerçek isimlerini bilmediğini söylemişti.

"Alex" kod isimli kişinin, çetenin yazılımcısı Gökay Celal Gülen olduğu ortaya çıktı. Diğer sanıklar, Gü-len'in Alex adını kullandığını belirtti ve Gülen de bunu doğruladı.

Kadiroğlu'nun "Görsem tanımam." dediği "Alex" kod adlı Gülen'in ofisinde kaldığı, sık sık iletişim kur-duğu ve Ankara'da birlikte ziyaretler yaptığı tespitler arasındaydı.

"Pablo" kim?

Kadiroğlu'nun telefonunda yapılan incelemede açık kimlikleri bulunmayan birçok kişiyle yazışmaları var. O kod isimlilerden birinin kod adı "Pablo".

Kadiroğlu, WhatsApp'tan iletişim kuruduğu "Pablo"nun talep edilen diploma türünü kendisine ilettiği-ni söyledi.

Çete lideri, "Adına diploma çıkarılacak kişinin talebine göre olmayan bölümleri Pablo’ya iletir, Pablo da talep eden kişiye sorarak uygun bir bölüm seçmesini sağlardı." ifadesinde bulundu.

Öte yandan Kadiroğlu, 50 bin lira karşılığında ustalık belgesi verdiğini de belirtti.

“Pablo"nun gerçek kimliği araştırılıyor.

Bir diğer kod adlı kişiyse "Şef".

Gerçek kimliği bilinmeyen "Şef"in de Makedonya'da eğitim danışmanlığı yaptığı, ülkeler arasında öğ-renci götürüp getirdiği biliniyor.

Ziya Kadiroğlu, bu kişiden de belge başına 15 ila 20 bin lira para aldığını itiaf etmiş, kaç belge verdiğini ise hatırlamadığını söylemişti.

Savcılık bu kişinin de kim olduğunu belirlemek için de çalışmalarını sürdürüyor.

