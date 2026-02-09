Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 15 kişi, yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan şahısların, yürütülen uluslararası çalışmalar sonucunda yakalanarak Türkiye’ye teslim edildiğini duyurdu.

Buna göre, “tasarlayarak öldürme ve kasten öldürme” suçlarından aranan A.K.’nin Almanya’da yaka-lanarak iadesi sağlandı. A.K.’nin, Bodrum’da eski eşi I.D. (42) ile kızı D.D.’nin (15) öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu bildirildi.

“Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan aranan İ.A. ile çok sayıda suçtan aranan M.D. Almanya’da yakalandı. “Kasten öldürme” suçundan aranan S.G., “hırsızlık, silahla tehdit ve mala zarar verme” suçlarından aranan D.Y. ile “kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından aranan Ö.Y. Gürcistan’da yakalandı.

“Uyuşturucu madde ihraç etme” suçundan kırmızı bültenle aranan M.M. ile “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma ve tehdit” suçlarından aranan G.A. Karadağ’da, “dolandırıcılık” su-çundan aranan M.S.E. ise Kuzey Makedonya’da yakalandı.

Ulusal seviyede arananlar kapsamında, “bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık” suçundan aranan B.G. Almanya’da, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan aranan S.Ö. Yunanistan’da, “kasten öl-dürme ve yaralama” suçlarından aranan N.U. Azerbaycan’da, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” su-çundan aranan A.S. Gürcistan’da yakalandı. Ayrıca “hırsızlık” ve “dolandırıcılık” suçlarından aranan iki ayrı S.G.’nin de Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiği bildirildi.

