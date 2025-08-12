Yolcu sayısı 3 milyonu aştı

Ercan Havalimanı’nda 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde yolcu sayısı 3 milyonu aşarken, uçak trafiği de önemli oranda arttı. Havalimanı’nda bu yılın Ocak–Temmuz döneminde yolcu sayısı 3 milyo-nu geçerken, gelen ve giden uçak sayısı 20 bin 585’e ulaştı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024’ün aynı dönemine kıyasla 2025’in ilk yedi ayında yolcu sayısı yüzde 18,94, uçak trafiği ise yüzde 23,17 oranında yükseldi. Geçen yılın ilk yedi ayında 2 milyon 608 bin 665 olan yolcu sayısı, bu yıl aynı dönemde 3 milyon 102 bin 681’e çıktı. Uçak geliş-gidiş sayısı ise 16 bin 713’ten 20 bin 585’e yükseldi.

Aylara göre yolcu sayıları 2024’e kıyasla 2025’te şu şekilde gerçekleşti: Ocak ayında 334 bin 510’dan 433 bin 811’e, Şubat’ta 354 bin 960’tan 395 bin 753’e, Mart’ta 336 bin 20’den 374 bin 417’ye, Ni-san’da 360 bin 26’dan 443 bin 45’e, Mayıs’ta 388 bin 915’ten 468 bin 183’e, Haziran’da 407 bin 516’dan 475 bin 367’ye ve Temmuz’da 426 bin 718’den 512 bin 105’e yükseldi.

Uçak geliş-gidiş sayıları ise Ocak ayında 2 bin 301’den 2 bin 942’ye, Şubat’ta 2 bin 220’den 2 bin 544’e, Mart’ta 2 bin 261’den 2 bin 678’e, Nisan’da 2 bin 339’dan 2 bin 943’e, Mayıs’ta 2 bin 423’ten 3 bin 194’e, Haziran’da 2 bin 525’ten 3 bin 35’e ve Temmuz’da 2 bin 644’ten 3 bin 249’a çıktı.