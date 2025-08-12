Tatil verimli geçiyor

İskele Belediyesi’nin 7-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Etkinlikleri devam ediyor. Sanat ve eğitim odaklı programlarla çocuklar yaz tatilini hem eğlenerek hem öğrenerek geçiriyor.

12 Eylül’e kadar sürecek olan etkinlikler, yoğun ilgi görüyor.

İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleşen satranç eğitimi, miniklerin düşünme becerilerini ve el-göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik olarak düzenleniyor. Eğitmenler Ahmet Türeller, Serah Menteşe ve Damla Boşnak’ın rehberliğinde verilen derslerde çocuklar, satranç taşlarını tanımanın yanı sıra oyunun temel kurallarını öğreniyor. Eğitimler sayesinde çocukların stratejik düşünme yeteneklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.