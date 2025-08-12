Eğlence doruğa çıktı

Merit Liman Hotel & Casino’nun büyüleyici teras sahnesi, geçtiğimiz gece müzikseverler için unutul-maz anlara ev sahipliği yaptı.

Türk müziğinin efsane ismi Ümit Besen ve güçlü sahne performansıyla milyonların sevgisini kazanan Pamela, ilk kez Merit Liman Teras Sahne’de buluşarak izleyenlere eşsiz bir müzik şöleni yaşattı.

Konserin başlamasıyla birlikte alan tamamen doldu. Yoğun ilgi nedeniyle tamamen dolan konser ala-nında, misafirler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Gecede hem nostalji hem de coşku dolu dakikalar yaşanırken, Merit Liman Hotel & Casino konukları unutulmaz bir gece yaşadı.

