Stratejik öneme sahip

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Türk Tarım Or-man-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci’yi kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, kabulde haberleşme, tarım ve ormancılığın KKTC açısından taşıdığı stra-tejik öneme değinen Öztürkler, “Bu alanlar, geleceğin en kritik sektörleri arasında yer alıyor” dedi.

Öztürkler, Türkiye’nin haberleşme alanında geliştirdiği milli yazılım ve uydu teknolojilerinin bölgesel bağımsızlık açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Öztürkler, bu alandaki yerli ve milli atılımların sadece Türkiye için değil, KKTC için de stratejik bir kaza-nım olduğunu vurgulayarak, “Haberleşme altyapısında dışa bağımlılığı azaltan her adım hem ulusal güvenliğimizi hem de teknolojik egemenliğimizi pekiştiriyor. Türkiye’nin bu alandaki başarıları, KKTC’nin dijital dönüşüm sürecine de doğrudan katkı sağlayacaktır” dedi.

Çiftçimizi daha güçlü bir şekilde destekleyebileceğiz

Tarımın sadece bugünün değil, yarının da en önemli alanlarından biri olduğunu kaydeden Öztürkler, üretimin sürdürülebilirliği, kırsal kalkınmanın sağlanması ve gıda güvenliğinin teminat altına alınması açısından tarımın ülkenin geleceğinde kilit rol oynayacağını söyledi.

Türkiye’den KKTC’ye ulaştırılan suyun tarıma büyük katkı sağladığını vurgulayan Öztürkler, “KKTC ola-rak, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen ‘Asrın Projesi’ sayesinde topraklarımız suyla bu-luştu. Bu tarihi adım, tarımda verimliliği artıracak ve ürün çeşitliliğimizi zenginleştirecek bir dönemin kapılarını araladı. Artık daha fazla üretim yapabilecek, çiftçimizi daha güçlü bir şekilde destekleyebile-ceğiz” şeklinde konuştu.

Tarımda teknoloji kullanımının ve genç nüfusun sektöre yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Öztürkler, bu alanlarda bilinçli adımlar atılması gerektiğini belirtti.

KKTC’nin tarımsal potansiyelinin doğru planlamayla değerlendirileceğini belirten Öztürkler, yerli üre-timin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması için ortak akılla hareket edeceklerini söyledi.

Kazancıoğlu: İş birliğine hazırız

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ise KKTC’nin haberleşme ve tarım alanında politikalarının gelişimini yakından takip ettiklerini ve iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.