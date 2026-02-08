Bölgesel sorunlar masada

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi konuğu olarak İstanbul'u ziyarette bulundu. İ

ki lider, Dolmabahçe'de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, "Görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık" dedi.

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi konuğu olarak İstanbul'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 2'nci Abdullah'ı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.Resmi karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Ka-lın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerini tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Dol-mabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

“Önemli kararlar aldık”

“Aziz kardeşim Ürdün Kralı Sayın Abdullah ile görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölgemizin her metrekaresinde barış, huzur, güvenlik ve istikrarın hakim olması noktasında kendisiy-le hemfikir olduğumuzu gördük. Kıymetli kardeşime Doğu Kudüs'teki mukaddes mekanların hamisi olan Ürdün'ün bu alandaki çabalarını takdirle karşıladığımızı ifade ettim. Görüşmelerimizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah 11 gün sonra müşerref olacağımız Rama-zan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor, mübarek ramazanın ülkelerimiz ve tüm İslam alemi için rahmete, bereke-te, huzura kapı aralamasını canıgönülden temenni ediyorum."

Kral 2. Abdullah'a teşekkürlerini sunan ve Ürdünlü kardeşlerini bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, "Rabb'im kardeşliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin." dedi.

“Türkiye’nin bölgede rolü hayati öneme sahip”

Türkiye ile Ürdün arasındaki tarihi dostluğa işaret eden Kral 2. Abdullah, "Bu, neredeyse seksen yıllık bir ortaklık ve bunu daha ileri seviyelere taşımak için çok daha fazla potansiyel bulunuyor." diye ko-nuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptıkları görüşmenin oldukça verimli geç-tiğini kaydeden Abdullah, "Bugün gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmeler, ticaret, sanayi, eğitim, ulaş-tırma ve savunma alanlarında ikili işbirliğimizi güçlendirmeye yönelik önemli bir adımı teşkil ediyor." dedi.

Kral 2. Abdullah, Türkiye'nin bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarına değinerek şöyle de-vam etti:

"Bölgemizde istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik çabalarda da yakın koordinasyon içinde kal-maya ve adil, kalıcı bir barış için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin, bölgede gerilimin düşürülme-sine yönelik süregelen çabalarda ve tüm ülkelerin egemenliğinin korunmasında rolü hayati öneme sahiptir. Daha barışçıl bir Orta Doğu için sizinle birlikte çalışma kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Kral 2. Abdullah, Ramazan ayının da herkes için mübarek olması temennisinde bulundu.



Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026, 09:52