Motosikletliler gösteri yaptı

Alithia gazetesi; Derinya’da 1996 yılında yaşanan sınır delme olaylarında hayatlarını kaybe-den Tasos İsaak ve Solomos Solomu için “Paralimni” mezarlığı yakınlarında, İsaak ve Solo-mu’nun heykellerini içeren bir anıt açıldığını ve anma etkinliği düzenlendiğini yazdı.

Habere göre, yüzlerce motosikletlinin de katıldığı Cumartesi günkü açılış ve anma etkinliğinde konuşan Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, İsaak ve Solomu’dan “isimleri bir ulusun dilinde şarkı haline gelen yiğitler” olarak söz etti.

Dimitiru konuşmasında özetle, olayın üzerinden 29 yıl geçmesine karşın hala hiçbir tutuklama olmadığını da dile getirdi.

Habere göre, İsaak ve Solomu için kilisede de anma töreni düzenlendi ve konuşmalar yapıldı.

Dillirga’da anma töreni gerçekleştirildi

Fileleftheros gazetesi ise, “Tilliria” (Dillirga) bölgesinde hayatlarını kaybedenler için de bir anma etkinliği gerçekleştirildiğini, etkinliğe Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, RMMO Komutanı Yeorgos Cicikostas, Başpiskopos Yeorgiu ve diğer bazı yetkililerin katıldık-larını yazdı.

Gazete, “Paşiammo” bölgesindeki bir kilisede gerçekleştirilen törende konuşan RMMO Ko-mutanı Cicikostas’ın “Türk kışkırtıcılığı karşısında hiçbir şekilde rehavete katılmanın söz konu-su olmadığı” mesajını verdiğini aktardı.

Habere göre Cicikostas konuşmasında özetle; Dillirga’nın bir direniş ve milli görev ruhu gös-tergesi olduğunu belirterek bölge halkının direnişinden övgüye bahsetti.