Net mesaj verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çıkarlarına zarar verecek girişimlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığının arttığı bir dönemde gerçekleştireceği ziyaretin önemine değindi. Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirten Çelik, silahsız olması gereken adaların silahlandırılması ve Türkiye’yi hedef alan aşırı söylemlerin olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Yunanistan’ın kendi sorunlarını uzun süredir Avrupa Birliği’nin meselesi haline getirmeye çalıştığını dile getiren Çelik, bu yaklaşımın özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa’nın güvenliğine ve geleceğine katkı sağlamadığının görüldüğünü söyledi.

Rum tarafının başka ülkelerin askeri varlığına kapı açmasının ve silahlanma yarışına girmesinin çözüm getirmeyeceğini vurgulayan Çelik, sorunların masa başında ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’yi tehdit etmenin bir karşılığı olmadığını belirten Çelik, bu tür adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Miçotakis’in ziyaretinin diplomatik kapasitenin geliştirilmesi açısından bir fırsat olacağını dile getiren Çelik, Türkiye ve Yunanistan arasındaki diplomasinin güçlendirilmesinin herkesin yararına olduğunu söyledi.

Türkiye’nin gerginlikten kaçınılmasını savunduğunu belirten Çelik, Ege’nin bir çatışma alanı değil barış gölü olması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs meselesinin temel konulardan biri olduğunu ifade eden Çelik, Kıbrıs Türk davasına her zeminde sahip çıkılacağını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve egemenliğinin korunmasının milli dava olduğunu söyledi.

