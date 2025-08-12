ABD Başkanı Trump, Alaska'da Rusya lideri Putin'le yapacağı görüşmenin "ön görüşme" olacağını söy-ledi ve ileride "Zelenski'nin de katılacağı" bir toplantı ihtimalinden bahsetti. ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin “ön gö-rüşme” niteliğinde olacağını ve amacının Rusya’ya Ukrayna savaşını bitirme çağrısı yapmak olduğunu açıkladı.

"Putin’e savaşı bitirmesini söyleyeceğim" diyen Trump, ileride Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin de katılabileceği üçlü bir toplantı ihtimalinden de söz ederek, "Ukrayna için bazı toprakları geri almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Zelenski: Ruslar zaman kazanmak istiyor

Öte yandan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı telefon gö-rüşmesinin ardından X platformunda yaptığı paylaşımda, müttefiklerine Rusya’ya uygulanan yaptırım-ların, Ukrayna güvenlik garantileri elde edene kadar kaldırılmaması çağrısında bulundu.

Zelenski, “Ruslar sadece zaman kazanmak istiyor, savaşı bitirmek istemiyor” dedi.

“ Amerikan yetkilileri aceleyle çalışıyor”

Öte yandan, CNN’in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD ve Rusya arasında Cuma günü Alaska’da yapılması planlanan zirvenin ayrıntıları üzerinde Amerikan yetkilileri aceleyle çalışıyor.

Habere göre, görüşmeye dört gün kala, Beyaz Saray yetkilileri liderlerin tam olarak nerede buluşacağı-nı belirlemek üzere Alaska’ya hareket etti.

Habere göre ayrıca, zirvede ele alınacak konuların çerçevesi hala netleştirilme sürecinde. CNN, bu bu-luşmayı Trump’ın “kişisel diplomasisine olan inancının bugüne kadarki en büyük sınavı” olarak nite-lendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, Ukrayna halkının yüzde 88’inin Rusya ile bir barış anlaşması imza-lamak istediğini söyledi. Trump, Volodimir Zelenskiy’nin, toprak konularında anayasal onay gerektiği-ne dair açıklamalarından memnun olmadığını da ifade etti.

AB "endişeli"

Öte yandan, Kiev ve Avrupalı müttefikleri, Trump’ın “barış sağlama” ve Moskova ile ticari anlaşmalar yapma isteğinin, Ukrayna’ya ağır tavizler dayatacak bir anlaşmaya yol açabileceğinden endişeli. Trump’ın “her iki tarafın yararına bazı toprak değişiklikleri” içerebileceğini söylediği plan, Kiev ve Avru-pa başkentlerinde tepki çekti.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Transatlantik birlik, Ukrayna’ya destek ve Rusya’ya baskı, savaşı bitirmenin ve gelecekteki saldırıları önlemenin yolu” ifadelerini kullandı.

Birçok Avrupa ülkesi de, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vur-gularken, “Ukrayna’nın içinde olmadığı bir barış kabul edilemez” mesajı verdi.

