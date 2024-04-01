Fiyatı yüksek şekli bozuk

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bahar meyvesi olan çilek kilosu 80 liradan satılırken, iri ve şekilsiz olmaları vatandaşı endişelendirdi. İri çileklerin hormonlu olduğunu düşünen vatandaşlar, ebatları küçük olanları almayı tercih etti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, çileklerin normalin üzerinde iri olduğunu, çok fazla ilaç kullanıldığını düşündüklerini dile getirdi. Vatandaşlar, ülkede yeteri kadar gıda denetimi yapılmadığını belirterek, “Aldığımız ürünlerin güvenli olduğunu düşünmesek de mecburen sofralarımıza koyuyoruz” dedi. Öte yandan pazarın en pahalı meyvesi kilosu 300 lirayla çağla olurken, en ucuz ürünü 10 liraya satılan limon oldu.

Ne dediler?

Zehra Açan

“Büyük ve şekli bozuk olan çileklerin tümünün hormonlu olduğunu düşünüyorum. Çileklerin hızlı büyümesi için çok ilaç katıyorlar. Bu nedenle küçük çilekleri almayı tercih ediyorum.”

Sinan Tunç

“Küçük ve şekilleri normal çilekleri alıyorum. Büyük çilekleri görünce uzaklaşıyorum çünkü sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Yetkililerden bu konuda denetim istiyoruz. Büyük ve şekilsiz çilekler nasıl tezgahlara konuluyor. Kimse denetlenemiyor mu bu satıcıları…”

Sabriye Alp

“Çocuklarımla beraber alışverişe geldik. Çilek alamıyorum çünkü şeklini görünce ilaçlıdır diye korkuyorum. Sağlıklı çilek olduklarını da düşünmüyorum. Bu yüzden sağlıklı ve tam mevsimini bekliyoruz. Oğlum çileğin bu halini görünce canı çekmiyor. Çocuğum ne zaman böyle şekilsiz çilek yese hastalanıyor.”

Mustafa Ak

“Gıdaların güvenli olduğunu düşünmesek de almak zorunda kalıyoruz çünkü başka çaremiz yok. Bazen marketlerden aldığımız tek bir domates bile 500 gram geliyor ister istemez almak zorunda kalıyoruz. Bu ürünlerin sağlıklı olduğunu düşünmesem de mecburen alıyorum. Zaten ülkede gıda denetimi yok, almasak da aç kalacağız.”

Pazar yerinde bazı ürünlerin fiyatı dün şöyleydi:

Çağla: 300 TL

Yenidünya: 120 TL

Armut: 90 TL

Çilek: 80 TL

Domates: 65 T5L

Patlıcan: 50 TL

Kolokas: 50 TL

Elma: 35 TL

Taze bakla: 30 TL

Patates: 27 TL

Salatalık: 25 TL

Kabak: 25 TL

Havuç: 20 TL

Soğan: 20 TL

Mandalina: 15

Limon: 10 TL