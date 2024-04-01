Tüp gaz 30 TL zamlandı

Tüp gaza 30 TL'lik zam geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugün yürürlüğe girecek "Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi" ile tüp gaz fiyatlarında değişikliğe gidildi. Şubat ayında 415 TL olan tüp gazın fiyatı, bugünden itibaren geçerli olacak 30 TL'lik zam ile birlikte 445 TL olarak belirlendi.

