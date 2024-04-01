Deneyimler paylaşıldı

Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi’nin üçüncü hafta programı Prof. Dr. Necdet Basa, Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak ve Mahmut Özçınar’ın verdiği derslerle tamamlandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Siyaset Akademisi’nin I. Dönem üçüncü hafta programı tamamlandı. Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi’nin üçüncü hafta programı Akademi Koordinatörü, UBP Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan moderatörlüğünde, UBP’li genç, kadın ve üyelerin yanı sıra UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar, Milletvekilleri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanlarının katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi.

Üstel de katıldı

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in inisiyatifiyle siyasetin içinde yer alacak özellikle gençler ile kadınların iyi bir eğitimden geçmesi, donanımlı ve vizyon sahibi olmaları hedefiyle kurulan Siyaset Akademisi’nin üçüncü hafta dersleri Köln ve çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış, Türkiye’de Başbakan başdanışmanlığı, TBMM’de Genel Sekreterliği, YÖK üyeliği ve halen Türkiye Barolar Birliği Başkan danışmanlığı yapan Prof. Dr. Necdet Basa’nın “Kapalı Maraş Açılımının Hukuki ve Siyasi Sonuçları”, uluslararası silahlı çatışmalar, siber çatışmalar ve terörizm konularında bilimsel çalışmaları bulunan, Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ile Yakın Doğu ile Girne Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan, KKTC Polis Okulu Müdürlüğü’nde Temel Hukuk Bilgisi derslerini veren Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak’ın “Uluslararası Hukuk Bağlamında Kıbrıs Meselesi”, 1998 yılından itibaren yedi dönem kesintisiz Güzelyurt Belediye Başkanlığı yapan, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Konsey Üyesi, Avrupa Konseyi Temsilcisi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Eş Başkanı Mahmut Özçınar’ın “Yerel Yönetimler Perspektifinden UBP Belediyeciliği ve KKTC’ye Kazandırılan Projeler” konularında verdiği derslerle tamamlandı.

Devam edecek

Siyaset Akademisi’nin dördüncü hafta programı 6 Nisan, 2024 tarihinde 15.00-17.45 saatleri arasında YDÜ Büyük Kütüphanede Özdemir Tokel’in “KKTC’ye UBP İktidarlarında Kazandırılan Büyük Projeler ile Hedeflenen Yeni Projeler”, Prof. Dr. Mehmet Ağa’nın “UBP Hükümetlerinde Yaratılan Ekonomik Değerler”, Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un “Kıbrıs, Türkiye ve Dünyadaki Su Sorunu ve Çözüm Önerileri” ve Hikmet Eren’in “Türk Cumhuriyetleri Arasında Entegrasyon Süreci ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” konularında vereceği derslerle devam edecek.