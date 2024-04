‘Eksiklikler giderilmeli’

Esengül AYKAÇ

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Duyar, tv2020’de konuk olarak katıldığı Güne Merhaba programında açıklamalarda bulundu. Duyar, Sivil Savunma’nın eksikliklerinin henüz daha tamamlanmadığına dikkat çekerek, olası bir doğal afet karşısında yetersiz kalınacağı uyarısında bulundu. Duyar, “Personel sayımız yeterli değildir. Ülkede gün geçtikçe çoğalan yüksek binalara müdahale edecek bir aracımız yoktur” dedi.

Duyar, 6 Şubat felaketinin ardından depreme hazırlık kapsamında başta Sivil Savunmaya olmak üzere verilen sözlerin henüz daha yerine getirilmediğine dikkat çekerek, doğal afetlerin şakası olmadığını kaydetti. Duyar, “Asrın felaketi sonrası biz Sivil Savunma’dan eksiklikler için bir liste istendi. Biz hepsini çıkarıp verdik şu an hala bekliyoruz. Verilen sözler tutulmadı, sadece sözde kaldı. Sivil Savunma da yetkililer büyüklerimiz de bunun farkında” dedi.

Personel sayısı da malzemeler de yetersiz

Sivil Savunma’nın görev alanının çok geniş olduğunun altını çizen Duyar, 11 kişilik kısıtlı bir uzman ve eğitimli kadro ile olaylara müdahale etmeye çalıştıklarını kaydetti. Duyar, Sivil Savunma’nın personel eksiliği olduğunu da vurgulayarak şunları söyledi: “Henüz daha personel alınmadı. Personel sayımız yeterli değil. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kurulduğunda o dönemin şart ve nüfusuna göre personel sayısının 193 olması öngörülmüştü. Ancak şu an mevcut sayımız 123. Bugünkü nüfus ve yaşanan olaylar dikkate alındığında değil bu sayının artırılması biz öngörülen 193 personel sayısına bile yetişemiyoruz. Tüm görevlere sayımız az olan uzman 11 kişilik bir ekiple yetişmeye çalışıyoruz.”

Büyük bir doğal afette yetersiz kalırız

Lefkoşa Bölge Müdürü Duyar, büyük bir doğal afet karşısında Sivil Savunma’nın ülkenin tamamına yetişmesinin ise şu anki mevcut durumla mümkün olmadığının da altını çizdi. Duyar, bundan hareketle ülke genelinde örgütlenerek farklı gönüllü arama-kurtarma timleri veya eski deneyimli askeri personellerden eğitim vererek faydalandıklarını da kaydetti. Duyar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın kendi personellerini de sürekli eğittiğini söyleyerek, her 2 yılda bir gerek yurt içi gerek yurt dışında eğitime yolladığını kaydetti.

Yüksek katlı yapılara ulaşmada eksiklik var

Duyar, ayrıca ülkede yüksek katlı yapılaşmaların da arttığına dikkat çekerek, yüksek binalara müdahale için de gerekli araçların sivil savunmanın bünyesine kazandırılmasının acil bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Duyar, “Bir tane hidrolik merdivenimiz var. O da 3 katlı binalara müdahale edebilecek kapasitedir. Bunun haricinde daha yüksek katlı binalara müdahale edecek bir aracımız yok. Bu da eksiğimizdir ve ihtiyacımızdır” şeklinde konuştu.