Türkiye’de kritik gün

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek kritik duruşma ile devam edecek. CHP'nin iç siyasetinde ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu davada bir karar çıkması ihtimali çok güçlü bulunmazken, parti her ihtimale karşı hazır. CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel'in seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38'inci Olağan Kurultay'ın iptali talebiyle açılan davalar mahkeme tarafından birleştirilerek tek bir dosya haline getirilmişti. Bundan önce en son 26 Mayıs 2025'te yapılan duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla 30 Haziran'a ertelenmişti. Bu duruşmanın tahkikat celsesi olarak yapılması ve gerek görülmesi halinde sözlü yargılamaya geçilmesi öngörülüyor. Farklı hukukçulara ve siyasetçilere göre mahkeme davayı teknik nedenlerle Temmuz ayının ortasına erteleyebilir.

“Verecekleri her karara hazırız”

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Verecekleri her karara hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.