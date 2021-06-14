Birçok konu masaya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak için Brüksel’e gitti. Erdoğan, bugün ABD Başkanı Joe Biden’le görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Brüksel'e gitmeden yaptığı açıklamada Biden’le yapacağı görüşmede birçok konunun gündeme geleceğini söyledi.

Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye ilişkin olarak, şunları söyledi:

Sayın Biden göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak. Birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini bir masaya yatırmamız gerekiyor. Birçok dedikodular vs. içeride dışarıda oldu.

Bunları geride bırakıp neler yapabiliriz bunları konuşmamız lazım. Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu.

Böyle bir yaklaşımı beklemezdik. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye rastgele bir ülke değil.



Türkiye, Amerika ile NATO'da müttefik bir ülke. İki müttefikin kalkıp da bu konuda NATO ile yakından uzaktan alakası olmayan Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşımın içerisine girilmesi bizi rahatsız etmiştir, üzmüştür. Bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değildir.

Ahdini yerine getirmeyen bir ABD var

ABD ile savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalmış konular olduğunu hatırlatan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

En önemlisi F-35 konusu. Bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde, ahdini yerine getirmeyen bir Amerika vardır. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Bunun yanında ciddi manada parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde. Yani 700 parça civarında parça veren bir Türkiye var.

5 tane F-35 verilmiştir. Daha sonra bu F-35'lere el koymak suretiyle bunlar gönderilmemiştir. Bunun yanında Patriot konusu var. Bu konuda da Amerika yine sözünde durmamış, bunları geri almış, geri alınca bizler de Rusya ile anlaşarak S-400 adımını attık.

Gönül bunların hiçbirini arzu etmiyor. Bundan sonraki sürece yönelik neler yaparız, yapamayız bunları da yine ikili görüşmede masaya yatırmamızda fayda var. Bizim bütün derdimiz NATO'nun birlik ve beraberliğine güç katacak, amasız fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir.

Biz NATO ve ittifak üyelerinden ülkemizin güvenlik hassasiyetlerinin dikkate alınmasını, söylem ve eylemde müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesini bekliyoruz.

Amerika yakın zamanda Afganistan’ı terk etme hazırlığı içinde. Burayı terk ettiği andan itibaren orada süreci devam ettirecek tek ülke malum Türkiye. Bu konuda arkadaşlarımız muhataplarına gerekli cevapları da verdiler. Onlar da bundan mutlular. Bunları da görüşeceğiz.