‘Çözülmeyecek mesele yok’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı ile yararlı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele yok" dedi.

Cumhurbaşkanı, S-400'ler konusunda ise, "Bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi'nin gerçekleştiği Brüksel'de baş başa görüştü.

İki liderin görüşmesi 45 dakika sürdü, ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Biden'ın başkanlık ettikleri heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, şunları söyledi:

Sayın Biden'la kapsamlı bir görüşme yaptık. Biden'la hem sorunları hem ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki iş birliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu.

İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık.



Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin görünüm sergilediğini düşünüyoruz.S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim.Biden'ı Türkiye'ye davet ettim. Programı çerçevesinde değerlendireceğini belirtti.

Terör konusuna değindi

Erdoğan, NATO zirvesinde terör konusunun da gündeme geldiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

Terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye'nin önceliklerini, hassasiyetlerini ve haklı beklentilerini müttefiklerimizin dikkatine sunduk ancak burada üzülerek bir hususun altını çizmek istiyorum, terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist, kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Böyle ikircikli bir tavrın terörü yok edemeyeceği, bilakis terör örgütlerine cesaret vereceği açıktır.

Yalnız bırakıldık

Türkiye tarafından yakalanıp kaynak ülkelere teslim edilen teröristlerin bugün hiçbir tahkikata uğramadan ellerini kollarını sallayarak serbestçe dolaşabilmesinin, hatta kimi ülkelerde terör eylemi yapabilmesinin büyük bir zafiyet olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

Türkiye, sadece PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelesinde değil yabancı terörist savaşçıların engellenmesine yönelik çabalarında da tek başına bırakılmıştır. Daha vahimi ülkemiz Suriye mahreçli düzensiz göç yükünün neredeyse hepsini yalnız başına omuzlamak mecburiyetinde bırakılmıştır.

Sığ siyasi hesapları bir yana bırakın

Husumetin yerini barışın, gerilimin yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini kalıcı barışın alabileceği yeni bir dönemin kapılarının aralandığını ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin sınırları dışında yürüttüğü müttefiklerimizin güvenliğine de katkı sunan operasyonlarına ittifak tarafından güçlü destek verilmesi bu bakımdan tercihten öte zorunluluktur. Temennimiz tüm müttefiklerimizin sığ siyasi hesapları artık bir yana bırakıp Türkiye ile tam bir dayanışma sergilemesidir." diye konuştu.