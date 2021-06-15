banner493

18 Haziran’a kadar süre var

Kuzucuk köyü için patates don zararı askı listeleri hazırlandı

18 Haziran’a kadar süre var
banner432

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2021 İlkbahar Patates ürünü Kuzucuk köyünde meydana gelen dondan zarar gören üreticilerin zararı ile ilgili değerlendirme sonuçlarının köy ve üretici bazında hazırlandığını bildirdi. 
Fondan yapılan açıklamaya göre, askı listesi dünden itibaren 18 Haziran’a kadar köy kahvehanesi ve Kaza Tarım Dairesi’nde askıya alındı.

banner499
Askı listesindeki sonuçlara itirazı olan üreticiler, en geç 18 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.
İtiraz edecek zarar gören patates üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabileceklerinin Askı Listelerindeki “Duyuru” kısmında belirtildiği ifade edilen açıklamada, “İtirazlar Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacaktır. Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilecektir” denildi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner508
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Yüksek katılım oldu
Yüksek katılım oldu
  1. GÜNEY

banner471

banner459

banner473

banner460