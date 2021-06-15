Güven veren güç

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, bankanın yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nu anlattı.

Kemaler, “Limasol Türk Kooperatif Bankası 1939’dan beri müşterilerine ve topluma hizmet vermektedir. Kıbrıs’ın yakın geçmişinin en önemli tanıklarından olan Bankamız, İngiliz Sömürge Dönemi, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Federe Devleti Dönemlerinde her zaman müşterilerine ve halkımıza hizmet vermiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü kooperatif bankası olmuştur” dedi.



Limasol’da 300 sterlin ile kurulan bankanın bugün ülke geneline ulaşan hizmet ağı olduğuna vurgu yapan Kemaler konuşmasının devamında şunları aktardı, “Her zaman eğitime, çevreye, spora, sanat ve kültürel faaliyetlere destek olmuştur. Bankamız sponsorluk çalışmalarına devam etmenin yanı sıra 2011 yılında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları geliştiren ve uygulayan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumunu kurmuştur. Sürekli faydalar sağlayabilmek için sosyal sorumluluğu kurumsallaştırmıştır.”Açıklamasının devamında sosyaş sorumluluk projelerinden bahseden Kemaler, “Tüm bu çalışmaların yapılmasında katkı koyan gönüllülerimize, gelmiş geçmiş tüm yönetim kurulu üyelerimize ve danışmanımız İpek G. Halim Taşkapılı’ya çok teşekkür ederim” dedi.