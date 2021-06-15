Yoga ile mesaj

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile bazı sanatçı ve düşünürlerin iş birliğinde bağımlılıklar konusunda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla geliştirilen “Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi’ hayata geçirildi.

Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Mahmut Paşa Otoparkı’nın damında gerçekleştirilen tanıtıma destek veren sanatçı ve düşünürler de katıldı.

Tanıtım etkinliğinde projenin amaçları ve hedefleri anlatıldı.

Kreatör Abdullah Denizhan’ın projeyle ilgili olarak bilgi vermesinin ardından, Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi’ne destek veren sanatçılar görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Arsından ise Serdar Kavaz ile İvan Lavranytev’in müzik dinletisi oldu.

Nefes Terapisi ve Yoga etkinliği gerçekleştirildi

Proje çerçevesinde ise Alağadi 2 Halk Plajı’nda Ogga Team Kıbrıs Amatör Balıkçılık grubunun desteğinde, eğitmenler Nevin Ersoy, Güler Taşdemir ve Şaman Davulu ile eşlik eden Gülsün Ersoy Çelikli’nin önderliğinde Nefes Terapisi ve Yoga etkinliği gerçekleştirildi.

Destek veren sanatçı ve düşünürler

Proje kapsamında iki hafta sürecek çalışmaların ardından 3 Temmuz Cumartesi akşamı performans ve sergi içeren gösterilerin sunumu yapılacak.



Projeye destek veren sanatçı ve düşünürler arasında; Abdullah Denizhan, Oya Yaşarcan Silbery, Dicle Özlüses, Görkem Müniroğlu, Derya Ulubatlı, Leman Cankat, Leman Yavaş, İzel Seylani, Ayça İnal, Tuğçe Doygunel, Mehmet Doğu Karaman, Gürgenç Korkmazel, Hikmet Uluçam, Nevin Ersoy, Layla Edward, Korhan Akbaytogan, Salih Sevindik, Mete Hatay, Mustafa Kofalı, Sedar Kavaz, İvan Lavranytev, Asya Akmandor, Nadir Aydın, İnan Taşcı, Peri Sualp, Hanife Tayyareci, Tugberk Emirzade ve Kurtuluş Özgen yer alıyor.

Karaokçu: Amansız mücadele içerisindeyiz

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) Başkanı Hasan Karaokçu, tanıtım gecesinde yaptığı konuşmada, çocukları, gençleri ve tüm toplumu her türlü bağımlılıkların risklerinden koruma adına “amansız bir mücadele” içerisinde olduklarını söyledi.

Karaokçu, bilimsel temelli eğitim ve önleme programlarının hayata geçirilmesi, tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin artırılması, yasal alt yapının güçlendirilmesi, bilimsel veri tabanının oluşturulması ve toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması için son yıllarda “çok güçlü adımlar” attıklarını anlattı.

“Nefese Dönüş Projesi” çerçevesinde çocuklara, gençlere ve ailelere “çok güzel değerler” katacak etkinlikler hazırlandığını belirten Karaokçu, proje paydaşlarından Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği’ne ve tüm sanatçılara teşekkür etti.

Koldaş: Paydaşlarından biri olmaktan memnuniyet duyuyoruz

Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş da yaptığı konuşmada, dernek olarak büyük farkındalık yaratacağına inandıkları “Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi’nin paydaşlarından biri olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çocukların, gençlerin ve toplumun geleceği adına “çok başarılı çalışmalar” yürütmekte olduğunu kaydeden Koldaş, “Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi’ni komisyonla işbirliği içerisinde hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti getirdi.

Koldaş, projeye katılan tüm sanatçılara da teşekkür etti.