Yönetime talip

Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede denenmeyen tek partinin TKP-YG olduğunu söyledi. Çakıcı, “Biz bu projeleri hayata geçirmek ve halkımızın refahını yükseltmek için mücadele ediyoruz. Kimseden bir korkumuz yoktur. Gereğini geldiğimizde yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre; katıldığı bir programında konuşan Çakıcı, iktidar ve muhalefet partilerinin yıpranmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk siyasetine siyasetçi profili açısından bakıldığında idealizmin ve siyasi kararlılığın olmadığını savunan Çakıcı, siyasetçilerin çoğunun duruma uygun davranışlar sergilediği için benzer icraatlara imza atıldığını, bu nedenle de ülkede bir değişim olmadığını ileri sürdü.



Çakıcı, TKP-YG'nin ortaya koyduğu projelerle iktidara gelmesi halinde değişimi başarabileceklerini ifade ederek, artık değişimin zamanının geldiğini kaydetti. Bir ülkede gücü elinde tutmak ve değişiklik yaratabilmek için iki temel faktörün olması gerektiğinin altını çizen Çakıcı, bunlardan birinin idari güç, diğerinin ise ekonomik güç yani para kaynağı olması gerektiğini söyledi. Çakıcı, bunların olmaması durumunda ise iktidara gelen siyasi partilerin günü geçiştiren adımlar attığını ve böyle olunca da umut vaat etmeyen günümüz siyasetçi profilinin oluştuğunu belirtti.Mehmet Çakıcı, Tarım Reformu konusunun yıllardır ülkede ihmal edilen bir diğer konu olduğunu belirterek, bütün dünyada, AB'de ve Türkiye'de çiftçinin kim olduğunun kriterlerle belirlendikten sonra gerekli yardımların yapıldığını, bizim ülkemizde ise 10-15 ailenin yıllardır bu yardımlardan herkesten fazla yararlandığını gördüğünü söyledi. Çakıcı, bu yapının doğru olmadığını bütün orta ve küçük çiftçilerin batmasına yol açan bir sonuç doğurduğu uyarısında bulunarak, Hayvancılar Birliği'nin Lefkoşa'da gerçekleştirdiği eylemin de bunun sonucu olduğunu kaydetti.Siyasette olduğu 20 yıla baktığında aynı partilerin, aynı icraatlarla, aynı tartışmalarla hükümet ettiklerini gördüğünü kaydeden Çakıcı, iktidara gelen tüm partilerin korkakça davrandığı için ülkenin değişimi için gereken ana reformlardan bir tanesinin bile hayata geçirilmediğini savundu.Çakıcı, “Biz bu projeleri hayata geçirmek ve halkımızın refahını yükseltmek için mücadele ediyoruz. Kimseden bir korkumuz yoktur. Gereğini geldiğimizde yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.