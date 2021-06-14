Çocuklar hasret giderdi

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim alamayan tüm çocuklar, okullarını, arkadaşlarını, öğretmenlerini özlerken, Şht. Tuncer İlkokulu 2D sınıfı öğrencileri hasret giderme fırsatı buldu.

Şht. Tuncer İlkokulu’ndan görevli öğretmen Sibel Arkol, 2D sınıfı öğrencileri ve velileriyle önceki gün Girne Kalesi'ne bir kültür gezisi düzenledi.



Kaleyi gezen öğrenciler, orada bulunan tarihi eserlerle ilgili bilgilendirildi. Öğrenciler, kaleyi gezdikten sonra velileri ve öğretmenleriyle birlikte kahvaltı yaptı.Bir araya gelip hasret giderme fırsatı bulan öğrenciler coşkuyla kaynaştı, arkadaşlarıyla özlemlerini giderdi.Şht. Tuncer İlkokulu öğretmenlerinden Sibel Arkol, herkesin en büyük temennisinin, Eylül ayında, yüz yüze eğitime başlamak olduğunu ifade etti. Arkol, “Tekrar bir araya gelip Corona’dan uzak, sağlık ve huzur içinde yeni eğitim-öğretim yılına kavuşmak en büyük dileğimizdir” dedi.