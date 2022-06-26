Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Trabzon'daki konuşmasında iktidara sert sözlerle yüklendi.

Partisinin teşkilat çalışmalarına destek vermek üzere Trabzon'a gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin ekonomisinin kötü yönetildiğini ifade eden Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert şekilde eleştirdi.

Türkiye'nin hizmet yatırımlarını durdurması gerektiğini ifade eden Genel Başkan Karamollaoğlu, “Yeni istihdam alanlarına yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. Artık bundan sonra Türkiye, hizmet yatırımlarına bir ‘dur' demeli. Hizmet yatırımları bazı yerlerde ihtiyacının üzerine çıktı. Hizmet yatırımlarında yolsuzluk kokusu geliyor. Bundan dolayı Millet İttifakı olarak seçimde beklediğimiz neticeleri alırsak, mutlaka bu değişiklikler yapılana kadar Türkiye'yi birlikte yönetmiş olacağız” dedi.

AKP'nin devlet memurlarına yapmayı planladığı yüzde 40'lık zammın bu ekonomik ortamda hiçbir işe yaramayacağını belirten Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

“Memurlara ve çalışanlara yapılacak zam aslında Türkiye'nin yaşadığı problemleri çözmeye yetmez.

Sadece sıkıntıda olanlar memurlar değil, o nedenle kapsamlı bir şekilde ele alınmasına, zamların da buna göre belirlenmesine aslında bir takım ekonomik düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç var.

Onlar olmazsa bu yüzde 40 zam, aynen geçen dönem asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam gibi olur. Bir ay sonra kaybolur. Zamdan çok ekonomik sistem önemli… Merkez Bankasının kasasının dibi delindi. Önce o delikleri kapatmak lazım. Ne gelse gidiyor.

O delikler kapandıktan sonra para nasıl birikecek onun yollarını aramak lazım. Birinci şart; yolsuzluk Türkiye'de bitmeden o kasa dolmaya başlamaz. İsraf ortadan kalkmadan olmaz. Hiçbir ilimize yapılan yatırımları fazla bulmam. Her yatırımın getirisi vardır.”

Aynı manzara ile karşı karşıyayız

Süleyman Demirel'in “Boş tencere hükümet düşürür” sözüne atıfta bulunan Karamollaoğlu, “Demirel'in buna benzer enteresan sözleri vardır. Boş tencere hükümet düşürür, yani ekonomik yönden siz insanları açlığa mahkum ederseniz, ona sebep olan hükümetler ayakta kalamaz. Şimdi aynı manzara ile karşı karşıyayız. Böyle olur gibi gözüküyor” diye konuştu.