Eğlence tavan yaptı

Sevilen sanatçı Korhan Saygıner, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Merit Park Hotel’in popüler eğlence mekânı Letafet’in sahnesindeydi. Doludizgin bir eğlencenin yaşandığı geceye Türkçe pop şarkılarla başlayan sanatçı, bolca alkış topladı. İlerleyen saatlerde eğlencenin dozunu yükselten Saygıner’in hareketli şarkılarına bütün konukları coşkuyla eşlik etti. Uzun süre sahnede kalan sanatçının enerjisi bir an bile düşmedi.

Sanatçı, muhteşem sahnesi ve yeni repertuvarıyla, unutulmaz bir gece yaşattı.

Yazın gelmesiyle, sahnede renkli kıyafet seçen Korhan’nın enerjisi, gözlerden kaçmadı.



