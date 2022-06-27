Acı ama gerçek

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Jale Refik Rogers katıldığı bir televizyon programında, 4 gün süren orman yangınıyla ilgili olarak “Önemli olan felaket yaşanmadan gerekli önlemi almak” değerlendirmesinde bulundu.

Rogers, insan üstü bir çaba sarf edilerek gerek çalışanların, gerekse halkın desteği ile kontrol altına alınması için mücadele edilen yangının bu kadar büyük bir alana yayılmasının, yıllardır yapılan ihmallerin ve sorumsuzluğun sonucu olduğunu belirtti.

Yangının çıkma sebebinin imara kapalı orman arazisi içerisinde bir yapıya müsaade edilmesinden kaynaklandığını ve buna sebep olanların caydırıcı cezalarla cezalandırılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Gerçekten çok üzgünüz. Uzun yıllardır alınmayan tedbirler, ihmal edilen ve yapılmayan işler doğamızı tamamıyla yok ediyor. Bir iki sene önce Kalkanlı’da yaşadık, geçmişte de birçok bölgede yaşandı. Bu deneyimlerden ders çıkarılmıyor. Ormanlık alanlarımızda yolların temizlenmesi gerekiyor, gözetleme kulelerinin aktif olması gerekiyor. Ama maalesef yapılmış olan yatırımlar bile kullanılmıyor. Orman Dairesi Müdürü’nün geçmişte yaptığı talihsiz açıklama kurumun ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor. Sistem var ama mouse bile kullanmayı bilmeyen personel istihdam edilmiş demişti, o açıklamayı unutmadık. Hala kamu reformunun yapılmamış olması, siyasi atamalarla dairelerin yönetiliyor olması, mevsimlik işçilerle böyle önemli ve teknik işlerin yürütülüyor olması bu durumları yaşamamızın başlıca sebebidir.

Orman Dairesi hala sezonluk işçilerle çalışıyor. Halbuki bu kişilerin ciddi eğitimden geçerek, tüm yıl hizmet vermesi gerekiyor. Amerika’yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Dünyada doğa parklarının nasıl korunduğu belli. Yangın uçağı yıllardır konuşuluyor ancak hala doğru zamanda bir uçak veya helikopter sahibi olabilmiş değiliz. Hükümet edenler sadece bakıyor.”



“Doğamız, kültürel ve tarihi miraslarımız harcanıyor”

Kötü yönetimin her alana sirayet ettiğini, bu kötü yönetimle gidilirse ülkede kültürel ve tarihi mirasların tamamen harcanacağını ve turizm namına bir şey kalmayacağını belirten Rogers “Bizi yöneten bu zihniyet çevreyi, denizleri yok ederek günü kurtarmaya devam ediyor. Kültürel mirası, doğamızı ve denizlerimizi korumak için bir plan ve program çerçevesinde çalışmalar yapılmıyor. Güngör Çöplüğü AB tarafından yapıldı ama gerekli yatırımların arkası getirilmedi onun da kapasitesi aşılmak üzere. İhalesini bile adrese teslim yapmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ülkemizde geri dönüşümle ilgili hiçbir plan yok, denizlerimizi koruma ile ilgili hiçbir plan yok. Ormanlarımız her geçen gün yok oluyor” dedi.