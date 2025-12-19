‘Filistin’in yanındayız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze için her cephede mücadelelerinin süreceği mesajını ver-di. Erdoğan, "Ülke ve yönetim olarak Filistin halkının yanında eğilmeden bükülmeden dimdik duruyo-ruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkan-lığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programına katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Filistin'e yönelik önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze'de yaşananların unutulma-ması ve adaletin tecellisi için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan, “Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak biz de Filistin halkının yanında eğilmeden bükülmeden dimdik duruyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail ne kadar engellese de gazeteciler gerçekleri gözler önüne seriyor. İs-rail'in acımasızca öldürdüğü gazetecilerin kahramanca mücadelesini bir kez daha saygıyla selamlıyo-rum”dedi.

Kimlere ödül verildi?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne, "Bilim ve Kültür" dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ, "Müzik" dalında besteci Yalçın Tura, "Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık, "Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah ödüle layık görülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, salonda bulunan Süleyman Seyfi Öğün, Yalçın Gök-çebağ, Yalçın Tura ile Fahri Işık'a ödüllerini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekerlekli sandalye ile ödü-lünü almaya gelen Yalçın Tura için, "Üstadımız 92 yaşında. Bu yaşta böyle bir ödülü almak inanıyorum ki herkese nasip olmaz. Tebrik ediyoruz." dedi.

Gazze'de görevde olan AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın ödülünü ise eşi Dua İsavi ve çocukları, Cum-hurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

