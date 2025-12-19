‘Süresiz eylem  başlatıyoruz’

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu, narenciye sektöründe yaşanan sorunlar ge-rekçesiyle pazartesi günü süresiz eylem başlatacaklarını açıkladı. Alioğlu, mevcut koşullar nedeniyle üreticinin ciddi bir çıkmaz içinde olduğunu savunarak, sektörün sürdürülebilirliğinin tehlike altında bulunduğunu ifade etti.

Üreticinin üretim yapmaktan değil, sektörde yaşanan ilgisizlik, güvensizlik, istikrarsızlık, beceriksizlik, politikasızlık ve ayrımcılık nedeniyle üretim yapmaya korkar hale geldiğini öne süren Alioğlu, üreticile-rin sessiz kalması halinde üzerlerinde oynanan oyunların artarak devam edeceğini iddia etti. Üreticile-rin artık ayağa kalkması gerektiğini belirten Alioğlu, aksi takdirde sektörün daha da gerileyeceğini sa-vundu.

Üreticilerin temel sorumluluğunun üretimi ayakta tutmak olduğunu vurgulayan Alioğlu, olumsuz tavır ve ilgisizliğe karşı süresiz eylem kararı aldıklarını kaydetti. Alioğlu, narenciye sektörü üzerinden strate-jik oyunlar oynandığını ileri sürerek, üreticilerin bu oyunları bozması gerektiğini söyledi.

Narenciye sektöründe tekelci yaklaşımlar, entrikalar ve çeşitli oyunlar yaşandığını iddia eden Alioğlu, Cypfruvex’i bu sürece alet olmakla suçladı. Cypfruvex’in rekabetçi bir yapı içerisinde faaliyet göster-mesi gerektiğini belirten Alioğlu, mevcut uygulamaların üretici aleyhine sonuçlar doğurduğunu sa-vundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Cypfruvex’i de eleştiren Alioğlu, Narenciye Koordinasyon Kuru-lu’nun aktif hale getirilmemesi, kasalı ürünlerin yurt dışına çıkışına katkı sağlanmaması ve üretici lehine bir rekabet ortamı oluşturulmaması halinde ülkede narenciye üretiminin yok olma noktasına sürükle-neceğini ifade etti.



