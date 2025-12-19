‘Stratejik önemi var’

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özerkleştirilmesi konusunun hedefleri arasında yer aldığını söyledi. İncirli, konunun 2018’de hükümet programına da girdiğini anımsattı.

İncirli, Kıb-Tek Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan kabulde CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Devrim Barçın, Salahi Şahiner, Ürün Solyalı, Fikri Toros ve Ceyhun Birinci de hazır bulundu.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, kabuldeki konuşmasında KIB-TEK’te yaşananların takibi, Teknecik Elektrik Santrali için alınan yakıtın güvenilirliği ve kurumun özerkleşmesi yönünde yapılması gerekenlerle yatırım ihtiyacı üzerinde durdu. Sendikanın yaptırdığı “Kamuoyunun Enerji Politikalarına İlişkin Görüşleri ve KIB-TEK Algısı” anketi hakkında da bilgi veren Tuğcu, KIB-TEK’te idari ve mali özerklik öngören ‘Elektrik İnkişaf Yasa Önerisi’ne CTP’den destek istedi.

Yolsuzlukların takipçisi olacağız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de KIB-TEK’in özerkleştirilmesi konusunun CTP’nin hedefleri arasında yer aldığını ve 2018 yılında hükümet programına da girdiğini anımsattı.

Elektrik enerjisi üretiminin ülkeler açısından stratejik ve yaşamsal bir öneme sahip olduğunu belirten İncirli, ülkedeki enerji sorununun, idari ve mali açıdan güçlü, yolsuzluklar, hukuk dışı uygulamalar ve siyasi baskıdan arınmış uzmanların söz sahibi olduğu bir Kıb-Tek ile mümkün olabileceğini kaydetti.

Bugüne kadar yapılan birçok yatırımın CTP’li hükümetler dönemlerinde gerçekleşmiş olmasından gurur duyduklarını ifade eden İncirli, CTP iktidarında şebekeler de dahil yatırımlara ve bakım onarım çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

Sıla Usar İncirli, ihalesiz ve güvenilir olmayan yakıt alımlarıyla insan ve çevre sağlığı tehlikeye atılırken mevcut santrallerin de zarar gördüğünü ifade ederek, Kıb-Tek’te yaşanan “yolsuzlukların” takipçisi olacaklarını söyledi.

