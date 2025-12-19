‘Dayanışmayı sağlıyor’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’nın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derne-ği’yle (GİKAD) bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; Nilden Bektaş Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra derneğe bağlı Genç GİKAD ve Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) üyelerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

GİKAD’ın yaptığı çalışmalarda kadın dayanışması, kadın girişimciliği ve görünürlüğünün artırıldığına işaret eden Nilden Bektaş Erhürman derneğin; çevre, çocuklar, gençler ve yaşlılarla ilgili konularda yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini vurguladı.

Yapılan çalışmalar ve ortaya konulan emeklerden dolayı GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ile yöne-tim kurulu üyelerine teşekkür eden Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak GİKAD ile iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.

İçim Çağıner Kavuklu da Cumhurbaşkanlığında ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı ile ortak projeler yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmede, Nilden Bektaş Erhürman’a tescilli ilk el sanatı olan Lapta Hesap İşi desenlerinden tasarla-nan Raşit Bağzıbağlı tasarımı ipek şal takdim edildi.

