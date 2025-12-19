Bakü'de sergi açıldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan–Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri temalı resim sergisi açıldı. Azerbaycan Ressamlar İttifakı’nda, KKTC Bakü Temsilciliği ile Yeni Azerbaycan Partisi Yasamal İlçe Teşkilatı iş birliğinde düzenlenen ve “Kardeşliğimiz ebedidir” adı verilen sergide, farklı yaş gruplarından ressamların Azerbaycan ve KKTC’ye ithaf ettiği eserler sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan KKTC Azerbaycan Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Azerbaycan ile KKTC arasında güçlü ve samimi bir gönül bağının bulunduğunu vurguladı. Turganer, kültürel etkinliklerin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Azerbaycan–KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ise Azerbaycanlı ressamların KKTC’ye özel bir ilgi gösterdiğini belirterek, sanatçıların zaman zaman KKTC’ye giderek orada eserler ürettiklerini söyledi.

Yeni Azerbaycan Partisi Yasamal İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Elnare Mustafayeva da kardeşlik bağlarının manevi değerlerin en güçlü yansımalarından biri olduğunu ifade ederek, bu tür kültürel etkinliklerin ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Programın sonunda davetliler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

