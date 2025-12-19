Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, şap hastalığıyla mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik aşılamaların başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuş’un katılımıyla düzenlenen aşılama brifinginin ardından, Bakanlık koordinasyonunda oluşturulan 30 ekip sahaya çıktı.

Hastalığın cumartesi günü tespit edildiğini, 13 Aralık pazartesi günü ise analiz sonuçları gelir gelmez sürecin hızla başlatıldığını aktaran Çavuş, “Hastalığın görüldüğü diğer ülkelerde tedariki zor olan aşıyı, analiz sonuçlarına göre belirleyerek çok kısa sürede ülkemize getirdik. Zamanla yarıştık ve gecikmeye izin vermedik.” dedi.

Ekiplerin sahada yalnızca aşı uygulamadığını, üreticilerin de hayvan hareketliliği, hijyen ve dezenfeksiyon konularında bilgilendirdiğini ifade eden Çavuş, hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Şap hastalığının hayvancılık sektörü açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Çavuş, büyükbaş hayvan varlığını korumak ve üreticilerin mağduriyet yaşamaması için tüm imkânların seferber edildiğini kaydetti.

Aşılama çalışmalarının ülke genelinde planlı ve titiz bir şekilde sürdürüleceğini belirten Çavuş, üreticilere aşı ekiplerine destek olmaları çağrısında bulundu.

Çavuş, ayrıca, sürece verdikleri destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti ve şap hastalığıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

