Görüşler sunuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini görüştü. Bakanlığın 7 milyar 11 milyon 973 bin TL’lik bütçesi ele alınırken, milletvekilleri tarım sektörü, uzun süredir üretimde yaşanan ciddi sıkıntılar, artan girdi maliyetleri, iklim değişikliği, su kıtlığı, ormanlar ve gıda güvenliği konularında görüşlerini dile getirdi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, tarım sektörünün içinde bulunduğu durumu “acı” olarak nitelendirdi. Bakanlığın uzun yıllardır tarım alanında somut bir ilerleme sağlayamadığını savunan Şahiner, üreticilerin yalnız bırakıldığını ve yerli üretimin kıtlığa sürüklendiğini ifade etti. Özellikle narenciye üretiminde, geçen yıl verimin yüksek olmasına rağmen yönetim eksikliği nedeniyle üreticilerin zarara uğradığını belirten Şahiner, narenciye üreticisinin borç batağına sürüklendiğini ve Cypfruvex’in hâlâ fiyat açıklamadığını kaydetti. Şahiner, ihracat için gerekli bitki sağlığı sertifikasının temin edilmesinin şart olduğunu, deniz yolu nakliyesinin avantajlarını kullanmak gerektiğini ve soğuk hava depolarıyla ilgili düzenlemelerin yapılmasını sordu.

Sulu tarım yapan üreticilerin girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken Şahiner, korunması gereken yeraltı su akiferleri için bütçe ayrılmadığını ifade etti. Türkiye’den gelen suyun miktarının 55 milyon metreküp olduğunu ve 2025 yılı içinde 45 milyon metreküp su tüketilirse, tarımsal kullanım için Mesarya’ya su kalmayacağını belirtti. Üretim maliyetlerinin, nakliye ve navlun bedellerinin düşürülmesi ve tarımda verimliliği artıracak yatırımların yapılması gerektiğini vurgulayan Şahiner, üreticilerin mutlaka korunması gerektiğini kaydetti.

Maliyeti artışları ele alındı

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, Tarım Bakanlığı’nın tarım alanında sürdürülebilir bir planlama yapmadığını, üreticilerin karşılaştığı girdi maliyeti artışları, rezerv arazilerin kiralanmasında partizanlık, arpa tedariki ve balıkçılıkta yaşanan sıkıntıları gündeme getirdi. Kürşat, iklim değişikliği, yağışların toplanamaması, kuraklık ve bazı ürünlerde arz açığı konularına da dikkat çekti.

CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, narenciye sektöründe yaşanan sorunları ve yatırımların yetersizliğini dile getirerek, üretimin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Hellim ihracatı ve Türkiye kaynaklı hibe programlarının üreticiler için önemi üzerinde durdu.

Bağımsız milletvekilleri Jale Refik Roger ve Ayşegül Baybars ise suyun yönetimi, taşkın ve kuraklık planlaması, ormanların korunması, yerel ağaçlandırma, gıda güvenliği ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği konularında Bakanlığa önerilerde bulundu. Baybars ayrıca tarımsal toprakların korunmaması durumunda gıda fiyatlarının artacağını ve kamusal kaynakların etkin kullanılmasının önemini vurguladı.

Üreticilere ödemeler yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise bütçe görüşmesinde, göreve geldiklerinden bu yana tarımda büyümeyi hedeflediklerini ve destekleri artırdıklarını belirtti.

Ormanların korunmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Çavuş, kuraklık ve çam kese böceği gibi etkenlerin bazı ağaçları kuruttuğunu, kuraklığa dayanıklı fidanlar diktiğini ve AB standartlarına uygun ilaçlama yaptıklarını söyledi.

Çavuş, narenciye üretimine yönelik desteklerin sürdüğünü, Cypfruvex’in faaliyetlerini devam ettirdiğini ve üreticilere ödemelerin yapıldığını kaydetti.

Tarımsal Araştırma Dairesi’nin raporlarıyla hastalıklarla mücadele ettiklerini belirten Çavuş, su yönetimi, dere ve baraj temizlikleri, terleme ve damla sulama sistemleri gibi verimliliği artıracak uygulamalara değindi. Meclis Genel Kurulu, Tarım Bakanlığı bütçesi 7 milyar 11 milyon 973 bin TL olarak oyçokluğu ile onaylandı.

