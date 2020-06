Formülün  adı TMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni’nde konuştu. Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış gözlendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Israrla üzerinde durduğumuz husus var; maske, mesafe ve temizlik. Şimdi bu ilkeleri küçük bir takdim tehir ile temizlik, maske, mesafe olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. Yani TMM. Yani tamam" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi ülkesine - halkına, kör, sağır, lal ve hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da eser siyasetine, hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Böyle bir eseri ülkemize kazandırmamızın ayrıca önemi olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin altyapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kazandırdığımızın eserlerin değerini yeniden keşfediyoruz. Batı ülkelerindeki her şeyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde tam tersine her şeyi tam tersine kötü, pespaye görürler.

İstanbul'da çok kısa sürede her biri iki acil durum hastanesini, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesini hizmete açtık. Bugün de açılışını yaptığımız hastanemizi İstanbullumuza ve milletimize kazandırıyoruz. Esasen İstanbul Havalimanımızdan barajlarımıza, buraya da Kars Barajı'mızın açılışını gerçekleştirdik, oradan geliyorum. Her alanda benzer neticeler elde ettik. Tüm bunlar görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller, hissetmek isteyen kalpler içindir. Kendi halkına kör, sağır, hissiz olanlara ne yapsanız fark etmez.

Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış gözleniyor. Israrla üzerinde durduğumuz husus var; maske, mesafe ve temizlik. Şimdi bu ilkeleri küçük bir takdim tehir ile temizlik, maske, mesafe olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. Yani TMM. Yani tamam. Unutmayınız, bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir. Bu dikkat ve hassasiyetle inşallah kısa sürede salgını gündemimizden tamamen çıkaracağımıza inanıyorum. Gönül arzu ederdi ki, ekranda izledik, bugünkü hastane açılışımızı kendi mekanında yapsaydık. Fakat bu Kovid 19 sebebiyle, orası acil durum mekanı olduğu için oraya girmek sıkıntılı olabilirdi.

"Buraya Asaf hocamızın ismini vermeyi kararlaştırdık"

Hastanemizi şehrimize kazandırmakta emeği geçenleri kutluyorum. Marmara Üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığımızın birlikte kazandırdığı bu hastanemize Prof. Dr. Asaf Atasever hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık. İnşallah Asaf hocamızın adıyla burayı anacağız. Bu mekan var olduğu sürece Asaf hocamız da burada anılmış olacak…”